Juve, cambia tutto: chi piomba su Vlahovic, offerta irrinunciabile. Attacco, ora è caos

E un po’ come se fosse un ritorno di fiamma. Secondo La Stampa, il Bayern Monaco è tornato con forza su Dusan Vlahovic, decidendo di congelare la trattativa per Harry Kane del Tottenham. La Juventus intanto resta alla finestra per il suo attaccante e intanto continua a trattare con il Chelsea per lo scambio tra il serbo e Romelu Lukaku, ma adesso si apre una nuova possibilità per ottenere quel che vuole: un nuovo centravanti per Allegri e 40 milioni di euro in cassa. La partita è delicata e lo scenario cambia in continuazione, però le mosse del club tedesco possono sbloccare l’impasse bianconera per rifare l'attacco.

Vlahovic è cercato anche da Psg e Real Madrid in questo gioco del nove dove Mbappé è il dominus, ma il ritrovato interesse del Bayern diventa un assist prezioso per i progetti juventini. Il centravanti serbo era già finito nel mirino del club tedesco nei mesi scorsi, ma poi la pista si era raffreddata per la scelta del tecnico Tuchel di puntare con forza su Harry Kane. Solo che il Tottenham ha respinto ben tre proposte economiche, l'ultima era da 86 milioni di sterline (ovvero 100 milioni di euro), e i bavaresi hanno preso tempo per decidere che cosa fare. Gli Spurs chiedono al Bayern non meno di 100 milioni di sterline (ovvero 116 milioni di euro). Nell'attesa il bomber inglese ha giocato l'amichevole casalinga contro lo Shakhtar, portando la fascia di capitano e segnando 4 gol nel 5-1 finale. I 56mila tifosi del Tottenham Stadium domenica pomeriggio l'hanno esaltato e supplicato di restare.

Con i soldi del Bayer per Vlahovic, affondo decisivo per Lukaku

Per il Bayern però la cifra enorme su Kane, considerando l'età del centravanti, 30 anni, e soprattutto quel contratto in scadenza nel giugno 2024. Per questo i bavaresi stanno riflettendo e sono tornati a riaprire i canali con Dusan Vlahovic. Il muro contro muro tra Bayern e Tottenham fa parte della trattativa, visto che gli inglesi vogliono ottenere il massimo dal loro totem e prima di cederlo vogliono chiudere per il giovane nigeriano Gift Orban del Genk (costo 26 milioni), ma i tedeschi sono indispettiti per questo gioco al rialzo e non vogliono alimentare l'asta avendo già un accordo con Kane. Secondo La Stampa, questa settimana sarà decisiva. La Juve aspetta il segnale giusto per cederlo al Bayern per 80 milioni di euro e così girarne 40 al Chelsea per avere subito Lukaku, svincolando l'affare da un complesso scambio in cui c’è ancora distanza sul valore del cartellino di Vlahovic.