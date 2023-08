Osimhen, De Laurentiis umilia gli arabi: "Neppure una scarpa!". Ma Napoli trema

07 agosto 2023 a

Per Victor Osimhen è tornata di moda l’Arabia. L’Al Hilal per la punta del Napoli, rivela il Corriere della Sera, ha messo sul tavolo dell’attaccante azzurro un triennale da 40 milioni di euro a stagione. E in Nigeria sono convinti che il 24enne di Lagos possa dire “sì”. Per il momento, però, il club di Koulibaly e Sergej Milinkovic-Savic è stato stoppato con decisione dal numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che a sua volta ha reagito così di fronte all’offerta di 120 milioni per il cartellino dell’ultimo capocannoniere della serie A (26 reti): “Con quei soldi non comprano nemmeno una scarpa di Osimhen”. Insomma, la telenovela è destinata ad andare avanti anche nei prossimi giorni.

Rudi Garcia su Osimhen: “A certe offerte..."

Intanto il nigeriano non si allena da quattro giorni (ufficialmente

per piccoli problemi muscolari) e da qualche tempo sta discutendo con il Napoli di un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare. “Offerte così fanno traballare chiunque, sono a volte indecenti — ha detto il tecnico azzurro Garcia dopo l’amichevole di domenica vinta 1-0 contro l’Augsburg — Ma Victor è giovane, all’inizio di una grande carriera, può aspettare, fra 3-4 anni gli proporranno la stessa cosa…". Si attendono comunque nuove puntate.

Al Hilal fa sul serio anche per Zielinski: apertura del Napoli

L’Al Hilal, si conclude sul Corriere della Sera, ha chiesto fra l’altro anche Zielinski, e l’impressione è che qui non ci sarebbero problemi ad aprire una trattativa ufficiale. Intanto Natan Bernardo de Souza ha raggiunto il ritiro del Napoli: 11 milioni di euro il costo dell’operazione che ha portato in azzurro il 22enne difensore centrale