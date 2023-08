Romelu Lukaku, l'ultima impresa: ha fatto sbroccare Massimo Moratti

Fabrizio Biasin 08 agosto 2023 a

Curiosamente si parla ancora di Lukaku, pensa te. In attesa di scoprie se il belga riuscirà a realizzare il sogno di vestire la maglia della Juve, ha detto la sua l’ex n° 1 dell’Inter Massimo Moratti, intervistato dal portale Notizie.com.

Ed è stato piuttosto diretto: «L’attacco dei nerazzurri? Sono convinto che la società prenderà un giocatore forte, che magari nessuno si aspetta. Abbiamo perso un bel centravanti come Dzeko e non sarà facile sostituirlo. Lukaku? Lo so che c’era anche lui, ma non l’ho citato volutamente, quello che ha fatto - prima ha preso degli impegni e poi parlava con altri - non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo». E per la prima volta, l’ex patron, non ha neppure detto “grazie”.