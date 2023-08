Inter, disastroso esordio per Sommer: come prende gol dopo 6 minuti

10 agosto 2023 a

Era solo un’amichevole, ma il neo acquisto Yann Sommer, arrivato dal Bayern Monaco, sperava in tutto un altro esordio. L’Inter è passata 4-3 contro il Salisburgo con un gol di Sensi al 90’, ma entrambe le squadre non avevano una condizione ottimale tanto che il portiere è stato costretto a subire diversi tiri. E dopo appena 4 minuti, gli austriaci hanno ottenuto un calcio di rigore. Lo svizzero, che è abilissimo nel pararli, non è dovuto impegnarsi più di tanto, perché il tiro di Konaté è finito altissimo. Passato un minuto, un enorme errore del portiere ha permesso poi l’1-0 al Salisburgo. La difesa e il centrocampo hanno sbagliato tutto, Sommer è stato protagonista di un’uscita folle fuori dall'area di rigore, ha provato a rilanciare il pallone, ma non è stato perfetto, Konaté così ha ricevuto e con una ottima conclusione ha insaccato.

Secondo tempo rocambolesco

Dopo 5 minuti e mezzo, insomma, l'ex Bayern ha subito il primo gol da interista. Il pari dell'Inter comunque è arrivato molto presto, con l’autorete di Pavlovic dopo un cross di Dimarco insidioso. I nerazzurri sono poi passati in vantaggio con un gol di de Vrij, che in posizione da centravanti ha realizzato il 2-1 e sfruttato un assist di Barella. Konaté ha trovato il gol del 2-2 al 36′. Il primo tempo però non è terminato in parità, perché il Tucu Correa ha realizzatp il 3-2.

Nella ripresa non c'è stato nemmeno il tempo di iniziare con il 3-3 di Baidoo, che ha segnato dopo un cross al centro su punizione, insaccando di testa. Il Salisburgo sarebbe potuto passare in vantaggio pure per 4-3, prima che Simic mettesse fuori il secondo calcio di rigore del Salisburgo della serata (Sommer però aveva indovinato l’angolo).