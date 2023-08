Harry Kane, il Tottenham ferma l'aereo all'ultimo secondo: clamoroso a Londra

11 agosto 2023 a

Dopo settimane di tira e molla, l’accordo tra Bayern Monaco e Tottenham per Harry Kane è stato trovato. Ma se l’attaccante inglese doveva partire da Londra per Monaco di Baviera nella mattinata di venerdì alle 10, il suo club ha incredibilmente stoppato il volo. Come riferito da Sky Sport Germania, gi motivi sembrano essere riconducibili a un'improvvisa rinegoziazione dei termini d'acquisto da parte del Tottenham. Presumibilmente, si trattava di termini di pagamento ancora rimasti in sospeso e commissioni da corrispondere all'agente ancora da stabilire. Sta di fatto che il giocatore è dovuto tornare indietro, recandosi in un appartamento vicino all'aeroporto in attesa del permesso di volo.

Tottenham, al Bayern chiesta una rinegoziazione con aumento dei costi di 10 milioni

Il giocatore di sarebbe dovuto sottoporre questa mattina alle visite mediche di rito. Incredibilmente però il Tottenham ha deciso di fermare il suo volo, ormai pronto a decollare dall'Inghilterra per portare Kane a Monaco di Baviera. Il patron degli Spurs, Daniel Levy, avrebbe chiesto una rinegoziazione con un aumento dei costi pari più o meno a 10 milioni di euro. Da capire come il Bayern vorrà gestire questa situazione, dato che ormai Kane era pronto per la sua nuova avventura.

Il giocatore sarebbe stato avvisato dal club via messaggio mentre era nella macchina che lo stava trasportando in aeroporto. Sta ora aspettando l’evolversi della situazione, mentre Tuchel, l’allenatore del Bayern Monaco, deve ancora sospirare per un arrivo che non riesce a concretizzarsi. L’affare, scrive Sky Sport Germania, non dovrebbe comunque saltare e il giocatore dovrebbe presto diventerà del Bayern.