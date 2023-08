Carlo Ancelotti, clamorosa tegola a poche ore dal via: perché il Real trema

Fabrizio Biasin 11 agosto 2023 a

Nel primo pomeriggio di ieri arriva la (brutta) notizia: Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, si è gravemente infortunato nel corso dell’allenamento. Questo il comunicato del club: «Dopo gli esami effettuati al nostro giocatore, è stata diagnosticata una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà operato nei prossimi giorni». Trattasi di clamorosa tegola a poche ore dal via della Liga (domani esordio per Carlo Ancelotti contro l’Athletic Bilbao).

Il portiere belga - blancos dal 2018, con 230 presenze e 17 “clean sheet” nella scorsa stagione - resterà ai box per diversi mesi e costringe il club a rimediare in fretta e furia un portiere, pedina ricercatissima in questa sessione di mercato. Con il Bayern su Kepa, possibile che a Madrid decidano di puntare sull’ex Manchester United De Gea, attualmente a spasso e, però, parecchio esigente quanto a ingaggio (all’United percepiva 20 milioni a stagione, robe da matti...).