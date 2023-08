Fabio Grosso, il nome clamoroso per il dopo-Mancini

15 agosto 2023 a

L'addio di Roberto Mancini alla Nazionale italiana ha sconvolto e non poco il mondo del calcio. Il ct della Nazionale di fatto ha voluto rompere la sua collaborazione con la Federazione in un rovente giornata d'estate a poche ore dal Ferragosto. Un gesto che ha davvero scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo azzurro e ora scatta la ricerca (affannosa, in vista degli impegni di settembre) di un nuovo ct. E così i nomi si rincorrono. In pole position c'è Luciano Spalletti, ma di fatto, secondo alcune indiscrezioni, i profili sul campo sono tanti.

Si è detto anche di Antonio Conte ma anche di Daniele De Rossi. C'è un nome nuovo che Sportitalia che messo sul piatto ed è quello di Fabio Grosso. Un allenatore che ha già una lunga esperienza in B ma che soprattutto è stato uno dei simboli della Nazionale che ha trionfato a Berlino 2006.

Una vera e propria icona, alla Tardelli, che di fatto potrebbe tornare a Coverciano. Sono solo voci, ma di fatto, secondo le indiscrezioni riportate da Sportitalia, il nome dell'ex terzino della Nazionale sarebbe nella lista dei possibili nuovi ct. Una scelta che potrebbe cambiare gli scenari. Bisognerà attendere qualche giorno per capire quale sarà il nuovo timoniere degli azzurri.