Juventus, l'ira dell'Aic: "Bonucci va reintegrato subito", esplode il caso

16 agosto 2023 a

a

a

Il caso Bonucci agita e non poco il calcio italiano. Il giocatore messo alla porta dalla Juventus sta ancora valutando il suo futuro. Ma adesso a prendere posizione, come riporta l'Ansa, è la Associazione italiana calciatori: "La situazione che sta vivendo Leonardo Bonucci è paradossale: è oggettivamente fuori rosa, subisce condotte illegittime e vietate dall' accordo collettivo, viene calpestata la sua dignità. La Juve lo deve reintegrare subito, sta subendo danni professionali gravi".

Con una lunga intervista all'ANSA del suo presidente Umberto Calcagno, l'Aic dunque scende in campo "con il capitano della nazionale, al quale questa vicenda sta precludendo opportunità importanti, compresa la maglia azzurra. Bonucci è la punta dell'iceberg di numerose situazioni. Poi c'è chi, come lui, ha le spalle larghe e va avanti a petto in fuori, e chi invece subisce".

"I tre assist di San Culo". Vittorio Feltri, ritratto non autorizzato del "bollito" Bonucci

Insomma per la Juve arrivano tempi agitati, soprattutto per lo spogliatoio bianconero che deve fare i conti con le tensioni maturate tra la società e uno dei giocatori che a torto o a ragione ha fatto la storia del club bianconero. E a quanto pare la storia non finisce qui. Di sicuro ci saranno nuovi risvolti fino alla fine della sessione di mercato.