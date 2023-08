Sandro Tonali, la fidanzata: "Mesi difficili, non ci hanno aiutato"

19 agosto 2023 a

Era l'idolo dei tifosi milanisti, Sandro Tonali, ma nel giro di pochi giorni (e di pochissime partite) lo è diventato anche di quelli del Newcastle. La vita sul sulle rive del Tyne non è così glamour come quella di Milano, ma l'ex centrocampista rossonero e la fidanzata Giulia Pastore, almeno a giudicare dalle foto e dalle stories pubblicate su Instagram, si stanno ambientando bene.

Sui social, i follower più curiosi hanno chiesto alla ragazza se abbia preso in considerazione l'ipotesi di restare a Milano, continuando la relazione con il nazionale a distanza. "No, mai - taglia corto -. Stare con un calciatore vuol dire anche essere pronta a stravolgere la propria vita". "Da un momento all'altro - riflette ancora - ti trovi a stravolgere la tua vita e a trasferirti in un altro paese lontano da tutto. Per non parlare della questione traslochi, questioni burocratiche… ci sono state alcune persone che non hanno aiutato e siamo andati avanti".

Non è chiarissimo a chi si possa riferire Lady Tonali, che parla di "mesi difficili". Il passaggio dal Milan al Newcastle è arrivato come un fulmine a ciel sereno, formalizzato in pochissimi giorni mentre Tonali era impegnato con la Nazionale Under 21 agli Europei di categoria. L'addio alla squadra di cui è tifoso e di cui sarebbe diventato capitano ha ferito migliaia di tifosi rossoneri, scatenando l'hashtag #CardinaleOut contro il patron americano.

"Ora come sto? Sto bene - ammette ancora la Pastore -. Mi sto ambientando e ora la strada è tutta in discesa, ne sono certa. Chi mi conosce sa che ho sempre amato l'Inghilterra, la mentalità inglese. Quindi per me è un sogno vivere qui e conoscere meglio la loro cultura". E a chi ironizza su una sua foto su una spiaggia dell'Inghilterra del Nord, assai grigia, replica: "Non sono mai stata una grande fan del caldo, del sole, del mare. Preferisco questo tempo e queste temperature per tutta la vita. Anche il mito che ‘piove sempre in Inghilterra' deve essere sfatato… Piove, non fa caldo, ma non è che piova tutto il giorno tutti i giorni. Da quando siamo qui abbiamo avuto delle belle giornate di sole dove le temperature si aggiravano intorno ai 23/24 gradi". "Newcastle - conclude - non è Londra, è una città nel nord dell'Inghilterra, molto caratteristica ma troppo carina e affascinante. Le persone qui sono fantastiche, sono tutte super disponibili e amichevoli. A 15 minuti ci sono bellissime spiagge e panorami mozzafiato. Siamo a 3 ore da Londra e a un'ora e mezza da Edimburgo che non vedo l'ora di visitare. Sono felice di essere qui". Nessuna nostalgia dell'Italia, dunque. Per qualche tifoso milanista, però, potrebbe ancora valere il contrario.