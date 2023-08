Juve, incidente con la polizia: paura sul bus, calciatori costretti a scendere

20 agosto 2023 a

La Juventus è stata rallentata da un incidente leggero, ma piuttosto fuori dal comune. L’autobus che stava trasportando la squadra alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese si è scontrato con un’auto della polizia, appartenente alla staffetta di scorta. L’incidente è avvenuto lungo la tangenziale che conduce al capoluogo friulano. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma il mezzo è rimasto danneggiato.

La Juve ha quindi dovuto rinunciare all’autobus, ma ha subito trovato una soluzione: in sostituzione sono arrivati sul posto alcuni pulmini che hanno permesso di trasferire tutti i giocatori e i membri dello staff allo stadio. Tutti sono arrivati in tempo per disputare la partita, mentre le attrezzature tecniche hanno subito un lieve ritardo. Nonostante l’incidente, la Juventus non ha avuto alcun problema: anzi ha iniziato la partita nel miglior modo possibile, trovando subito il vantaggio.

A firmarlo dopo appena una manciata di minuti è stato Federico Chiesa, che è tornato titolare e per giunta in attacco, al fianco di Dusan Vlahovic. Il talento italiano ha subito lasciato la sua firma sul nuovo campionato, che deve essere quello della rinascita dopo il grave infortunio che lo ha fortemente limitato nella scorsa stagione. Partita a fari spenti, la Juve sembra avere le carte in regola per fare un bel campionato.