Inter e Pavard, clamoroso indizio in diretta: cosa succede dopo il gol

Fosse per Benjamin Pavard, forse, sarebbe già all'Inter. Almeno a giudicare dagli indizi che il difensore francese del Bayern Monaco, campione del mondo con i Bleus nel 2018, sta disseminando tra campo e social nelle ultime ore. Marotta e Ausilio stanno trattando con i tedeschi per portare il tanto agognato "braccetto" (l'ex Stoccarda, 27 anni, può giocare indifferentemente come difensore di destra in una difesa a 3 o esterno destro in una difesa a 4 o in un centrocampo a 5, un po' come Darmian) di livello europeo che Simone Inzaghi ha richiesto espressamente anche dopo la partita vinta 2-0 contro il Monza sabato sera al debutto in campionato.

La trattativa va avanti, anche se le richieste del Bayern di 35 milioni sono ancora lontane dall'offerta nerazzurra (che potrebbe spingersi fino a 30, non un euro in più). Il giocatore, però, a Monaco sembra piuttosto impaziente. Nel corso di una partita amichevole contro i dilettanti sudtirolesi del Fan Club Weinbeisser Kaltern, Pavard è andato a segno ma dopo il gol non ha esultato, anzi ha avuto quasi una reazione di stizza. Certo, la partita era poco più di un allenamento e un'esplosione di gioia sarebbe stata eccessiva, ma la faccia e il linguaggio del corpo del francese sembrano tradire una certa insofferenza per la situazione in cui si ritrova incastrato da alcuni giorni.





Come se non bastasse, poche ore dopo, su Twitter sono comparsi i like malandrini di Pavard ai post sui social dell'Inter che celebravano i gol nerazzurri contro il Monza. Se il corpo di Pavard è ancora in Germania, mente e cuore sembrano aver già traslocato in quel di San Siro.