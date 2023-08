Juve, la bomba in attacco: "E tre", nome clamoroso in arrivo

23 agosto 2023 a

a

a

Se va via Moise Kean, controllato con attenzione da diversi club tra cui il Milan, la Juventus sarebbe pronta a riportare in bianconero Alvaro Morata. Negli ultimi giorni sembra essersi acceso l'interesse del Fulham per il giovane attaccante bianconero, per il quale si parla di 40 milioni di euro. Una cifra decisamente invitante per la Vecchia Signora, che, secondo l’esperto di mercato Gianluca di Marzio, riporterebbe a Torino, Alvaro Morata, un giocatore da sempre apprezzatissimo da Allegri e desideroso di tornare in Italia e soprattutto a Torino. Per la terza volta in carriera. Giuntoli lo avrebbe “bloccato", in attesa di capire cosa succederà con Kean.

"Sono davvero infastidito": salta il colpo-scudetto, chi massacra la Juve

Juve, Morata piano B: si guarda sempre a Berardi e Lukaku

Si tratterebbe, comunque, di una soluzione cautelativa. Anche perché la Juve guarda con attenzione a Domenico Berardi, qualora decida di accettare le alte richieste del Sassuolo: non meno di 30 milioni di euro richiesti dal d.s. Carnevali per il suo capitano. Altrimenti Berardi rimarrebbe (controvoglia) in Emilia. La situazione in questo caso andrebbe valutata nelle ultime ore di mercato. Su Lukaku, invece, la trattativa si è raffreddata ma non è morta del tutto.

"Non l'ha nemmeno convocato": dopo il Bologna scoppia il caso al Milan

Lukaku, interesse della Roma. Ma il cartellino..

Al momento tutto tace, ma il belga ha deciso di aspettare sino all'ultimo l'accordo tra le due società, visto che il suo con la Juve c'è da tempo. Bisognerà, però, convincere anche Dusan Vlahovic a lasciare la Continassa, cosa non semplice visto che il serbo ha fatto capire. In alternativa per Big Rom si è inserita la Roma, ma solo in maniera platonica visto che c'è l'ostacolo del suo ingaggio (la Juve gli offrirebbe 11 milioni di euro netti all'anno), al limite con i parametri richiesti dal fair play finanziario.