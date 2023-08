Genoa, "molestie sessuali": pesantissimo sospetto in Serie A

24 agosto 2023 a

a

a

È accusato di molestie sessuali. Per questo l’attuale attaccante del Genoa, Albert Gudmundsson, è stato sospeso in via cautelativa dalla Nazionale islandese dopo che la Federazione ha ricevuto dalla polizia una denuncia per la seguente causa. Chi ha dato la notizia è stato il quotidiano islandese DV, che ha scritto apertamente "di presunta violenza sessuale" e ha intervistato la presidente della Ksi (Federazione islandese di calcio) Vanda Sigurgeirsdèttir: "Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per su un membro della nazionale”, le sue parole.

Gudmundsson nega tutto, il Genoa non si esprime: Gilardino lo farà giocare contro la Lazio?

Secondo le regole della Federcalcio islandese, un giocatore non può essere convocato mentre c'è una inchiesta ancora in corso. Gudmundsson, sposato con due figli, non ha rilasciato dichiarazioni ma ha parlato con la dirigenza del Genoa negando ogni accusa. Anche la società ligure non si è espressa in alcun comunicato. Restano da vedere, nelle prossime ore, gli sviluppi e quali saranno le scelte per la formazione di Alberto Gilardino in vista della sfida di domenica sera all’Olimpico contro la Lazio.

La vicenda di Dani Alves scoppiata a inizio 2023

Quello di Gudmundsson è un altro presunto caso con al centro le molestie sessuali, che segue quello scoppiato a inizio anno di Dani Alves. Allora il terzino brasiliano era finito in carcere dopo aver giocato i Mondiali in Qatar — lo scorso 20 gennaio, nella prigione di Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires — dopo essere stato accusato di abuso sessuale da una giovane che aveva sostenuto di essere stata molestata lo scorso 30 dicembre nella discoteca "Sutton" a Barcellona. Secondo l’emittente spagnola Cadena Ser, la donna aveva riferito alle forze dell’ordine che Dani Alves le aveva messo una mano dentro gli slip. Il terzino aveva negato le accuse, confermando di trovarsi nel locale “insieme ad altri per divertirmi senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signorina”. Oggi è ancora in cella e rischia 10 anni.