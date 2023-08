Juventus, Angel Di Maria si sfoga: "La parola non vale molto", scoppia il caso

25 agosto 2023 a

Angel Di Maria scatenato. Dopo l'addio alla Juventus arrivano le bordate pesantissime sui bianconeri ai microfoni di D Sports Radio. Le parole del fideo fanno infuriare e non poco i bianconeri accusati di non aver mantenuto la parola con il giocatore argentino. Di Maria è un fiume in piena: "È stato un anno difficile per il club. Non ho mai capito quello che è successo durante la stagione. Ho provato a capirlo e fare il mio dovere quando mi toccava giocare. Non ho giocato molto e alla fine ne sono risentito. Ho avuto diverse discussioni con i dirigenti perché non è quello di cui avevo parlato con loro e con l'allenatore prima di venire.

Le cose succedono durante tutto l'anno e ci si rende conto che la parola non vale molto". Poi le parole sulle sirene arabe: "L'Arabia Saudita mi ha contattato e sono arrivate più chiamate. Erano offerte strepitose, ma ho scelto con il cuore, ho scelto il Benfica.

Nazionale? Non credo che i miei compagni europei sentano la maglia della loro Nazionale come noi. Aspetterei tutta la vita per giocare con l'azzurro e il bianco. Penso che con il Mondiale abbiamo dimostrato che tutto si può ottenere. Ho la Coppa nel salotto di casa e ricordo sempre i grandi momenti di quel mese". Ora Di Maria si concentrerà sulla sua nuova avventura in Portogallo. Una nuova sfida per mettere a tacere le critiche ricevute durante la sua parentesi bianconera.