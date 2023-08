Juventus, Deschamps: "Il tempo di recupero di Pogba è indefinibile"

25 agosto 2023 a

Paul Pogba? Un oggetto del mistero. La pensa così Didier Deschamps, ex allenatore della Juve e oggi c.t. della Francia, quando c’è da parlare del centrocampista ex United. Domenica, in quel di Udine, si è riscaldato per tutta la partita, salvo poi non entrare. Adesso nel mirino c'è il Bologna, dove il ‘Polpo’ punta all’esordio stagionale. Intanto, il classe 1993 è stato pre-convocato dalla Francia per i prossimi impegni di settembre. Lì ritroverà Didier Deschamps, che non ha fornito grandi rassicurazioni sulle condizioni del centrocampista.

Deschamps: “Recupero indefinibile, ma Pogba può tornare. Ritrovi la bussola”

"La sua ripresa ha un tempo di recupero indefinibile — sono le parole di Deschamps a L'Equipe — deve fare allenamenti, poi uscite, poi partite e il suo corpo deve resistere. Voglio Paul in squadra solo se è davvero Paul. Ma penso che possa tornare, ha la mente e le capacità per farcela. Credo debba ritrovare la bussola”. Il rientro dovrà per forza essere graduale, a piccoli passi.

Pogba: la preparazione estiva, l’attesa di Allegri, il possibile esordio col Bologna

In questa estate Pogba ha svolto un lavoro personalizzato per non ricadere nei vecchi problemi fisici. E intanto Allegri, dopo la larga vittoria domenica contro l’Udinese, ha parlato così del suo giocatore: "Ha giocato 40 minuti in amichevole, speriamo di averlo al più presto, deve migliorare la condizione, è un giocatore importante e averlo tutti i giorni è già un successo". Ora però si punta a vederlo in campo: il suo esordio è possibile in questo weekend, nel corso del secondo tempo di Juventus-Bologna, match che si disputerà domenica alle 18.30 all'Allianz Stadium.