Gasperini, sfregio al Napoli: la frase che scatena la bufera

26 agosto 2023 a

a

a

Gian Piero Gasperini non è la persona più simpatica del mondo, ma d’altronde questa non è una delle qualità richieste a un allenatore di successo. In vista della trasferta allo Stirpe, dove la sua Atalanta affronterà il Frosinone, il Gasp ha tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto risentire i tifosi del Napoli.

La squadra di Rudi Garcia non è infatti stata nominata nella corsa allo scudetto: un lapsus o semplicemente Gasperini non ritiene i campioni d’Italia in carica in grado di ripetersi in questa stagione? “Sarà un campionato molto equilibrato - ha risposto a chi gli ha chiesto un parere generale sulla Serie A appena iniziata - si sono accorciati di molto i valori tra le ultime e quelle in mezzo. Allo stesso tempo penso che big come Inter, Juventus e Milan si siano rafforzate molto”.

La mancanza menzione del Napoli è stata accolta con toni polemici dai tifosi partenopei, che l’hanno percepita come una mancanza di rispetto non casuale da parte di Gasperini. Quest’ultimo di sicuro non perderà il sonno per tale motivo: l’Atalanta può confermare l’ottimo esordio, che l’ha vista imporsi per 2-0 contro il Sassuolo. Il Frosinone sulla carta sembra un avversario comodo, ma a cui prestare attenzione dopo il debutto complicato proprio contro il Napoli.