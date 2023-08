Serie A, poker Milan al Torino: Giroud e Theo Hernandez lanciano Pioli

26 agosto 2023 a

La coppia che non ti aspetti. Milan e Verona piegano rispettivamente il Torino e la Roma negli anticipi della 2/a giornata di Serie A e balzano momentaneamente in vetta alla classifica a punteggio pieno. La squadra di Pioli si conferma già un complesso ben oliato nonostante i tanti nuovi arrivi, anzi contro il Torino proprio Pulisic e Loftus-Cheek sono stati tra i migliori. Per l'attaccante americano secondo gol in due partite, a conferma del suo talento. Protagonisti però anche uno scatenato Leao, che ha portato letteralmente a spasso la difesa granata, e l'eterno Giroud chirurgico dal dischetto nel segnare la sua prima doppietta stagionale. Bellissimo poi il gol di Theo Hernandez, altro leader rossonero. In attesa dell'arrivo o meno di Lukaku (si continua a trattare ad oltranza con il Chelsea e il giocatore), la Roma cade per 2-1 a Verona ancora senza Jose Mourinho in panchina. I giallorossi sono fermi ancora al punto conquistato contro la Salernitana, mentre il Verona di Marco Baroni si conferma squadra ben organizzata e che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo importante in questo campionato.

Gara senza storia a San Siro, dove i rossoneri fanno un sol boccone di un Toro apparso poco determinato e ancora alla ricerca di una precisa identità e chissà forse di rinforzi dal mercato. Ottimo il primo tempo del Milan. I ragazzi di Pioli hanno un buon approccio alla gara e creano tanto in fase offensiva concedendo poco al Toro in difesa. A sbloccare il match ci pensa Pulisic, che dialoga bene con Loftus-Cheek e insacca a porta vuota per l'1-0 al 33'. Il Torino risponde subito con Schuurs che firma il pareggio in mischia su azione di angolo al 36'. E' un fuoco di paglia perchè poi i granata subiscono ben due reti in circa cinque minuti nel finale: va a segno prima Giroud al 42' su calcio di rigore concesso dopo il consulto del Var per un fallo di mani di Buongiorno, successivamente è Theo Hernandez al 45'+3' a calare il tris con un capolavoro da distanza ravvicinata su assist filtrante di Leao. Delizioso lo scavino del terzino francese ai danni di Milinkovic-Savic sorpreso. Nella ripresa la musica non cambia, con il Milan che sfiora a ripetizione il poker ancora con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Ci pensa poi ancora il solito Giroud a segnare il 4-1. E' di fatto il colpo del ko per i ragazzi di Juric che da quel momento in poi non riescono più a trovare la forza di reagire e per il Milan è un gioco da ragazzi controllare il gioco in attesa del fischio finale dell'arbitro.