Inter, la voce clamorosa: "C'è il via libera", chi arriva dopo il Cagliari

L’Inter saluta Joaquin Correa, l’attaccante argentino si trasferisce all’Olympique Marsiglia mentre a Milano ritorna Alexis Sanchez, il cileno ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nel frattempo i nerazzurri continuano a monitorare la situazione legata a Benjamin Pavard: il francese ha già accettato la proposta contrattuale da parte dell’Inter, ma il Bayern Monaco non darà il via libera finchè non arriverà il sostituto.

Nel frattempo il giocatore ha saltato un altro allenamento. La Roma, in attesa di Romelu Lukaku, ha ufficializzato l’arrivo di Sardar Azmoun: nuovo incontro in giornata tra le parti per il belga, il Chelsea ha aperto al prestito, ora resta soltanto da trovare l’accordo sullo stipendio del giocatore.

L'Inter prepara il botto finale: chi arriva al posto di Pavard, cambia tutto

Al momento si continua a trattare, ma non sarà facile trovare la quadratura. Il Milan nel frattempo vuole trovare un vice Giroud, nelle ultime ore i rossoneri stanno cercando di affondare per Mehdi Taremi: lunedì, infatti, ci potrebbe essere la prima offerta al Porto (che chiede intorno ai 30 milioni di euro). Ma tornando all'Inter occhio alle novità proprio su Pavard. A quanto pare ci sarebbe una svolta. Secondo quanto riporta ilGiorno, ci sarebbe il via libera dal Bayern. Ai bavaresi 30 milioni di euro più 2 di bonus. Al difensore un quadriennale da 4 milioni di euro a stagione.