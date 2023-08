Inter, Viviano rivela: "Vi dico perché vincono lo scudetto"

27 agosto 2023 a

Emiliano Viviano, portiere dell'Ascoli, non ha dubbi su cosa accadrà in questo campionato che è appena iniziato: l'Inter vincerà lo scudetto. Ai microfoni di Tv Play non usa giri di parole: "Nella mia griglia il Napoli non è favorito, per me l’Inter vince il campionato. L’anno scorso ero l’unico ad aver detto che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto e anche in maniera discretamente facile. Penso che l’Inter abbia un anno di lavoro in più con l’allenatore, penso che sia una squadra forte anche più del Napoli l’anno scorso".

Poi parla del nuovo ct della Nazionale, Luciano Spalletti, e della sua esperienza con i colori azzurri: "Inoltre Spalletti era un valore aggiunto, non che Garcia sia scarso ma penso che l’Inter abbia più consapevolezza per poter vincere. Poi sono rimasto molto colpito dal Milan e occhio anche alla Juve".

Parole che di certo faranno rumore. Il Napoli infatti vorrebbe mettere le mani sul quarto scudetto. Ma a quanto pare gli addetti ai lavori non la inseriscono tra le favorite per il trionfo finale. Anche Gasperini ha fatto infuriare i tifosi partenopei citando tra le favorite per lo scudetto solo Juventus, Milan e Inter. Insomma il campionato si fa scoppiettante e come sempre c'è posto per una sola: vedremo chi trionferà.