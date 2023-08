Lukaku alla Roma, è fatta: ma ora Mourinho... un grosso problema

28 agosto 2023 a

Romelu Lukaku è un nuovo calciatore della Roma. Manca soltanto l’ufficialità, ma è praticamente tutto fatto: la missione di Tiago Pinto e dei Friedkin in quel di Londra ha portato alla fumata bianca. Al Chelsea andranno 5 milioni più bonus per il prestito oneroso, senza diritto o obbligo di riscatto. L’attaccante belga si è garantito un ingaggio da 7,5 milioni di euro, praticamente in linea con quello percepito la scorsa stagione all’Inter.

La trattativa si è conclusa dopo quattro giorni di colloqui serrati. Alla fine le parti ce l’hanno fatta a raggiungere l’accordo per la soddisfazione di Mourinho, che all’improvviso si ritrova un reparto offensivo affollato. L’acquisto di Lukaku può portare entusiasmo dopo un inizio di campionato shoccante: la Roma ha fatto un solo punto tra Salernitana e Verona, pagando tra le altre cose un portiere assolutamente non all’altezza, che è stato un’autentica sciagura.

Alla lunga l’inadeguatezza di Rui Patricio potrebbe costare caro, oltre al fatto che sugli esterni i giallorossi non sembrano affatto messi bene. Questo fine settimana c’è il Milan e la Roma corre il serio rischio di rimanere a bocca asciutta per la terza partita di fila. La pausa potrebbe essere ideale per consentire a Mourinho di trovare una quadra con i nuovi acquisti. Il portoghese è davanti a una missione non semplice: l'arrivo di Lukaku alza le aspettative, ma la squadra al momento presenta dei limiti enormi.