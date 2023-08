Lukaku a Roma, chi lo accoglie: "Ammazza che fr***a", clamorosa frase "rubata"

30 agosto 2023 a

La Roma giallorossa impazzita per l'atterraggio di Romelu Lukaku a Roma. Il calciatore belga, arrivato in prestito dal Chelsea dopo il clamoroso mancato passaggio definitivo all'Inter, è atterrato ieri a Ciampino e questa mattina si è recato a Trigoria, dove incontrerà di persona mister Mourinho e i nuovi compagni. Martedì pomeriggio intanto ha potuto toccare con mano l'entusiasmo travolgente dei 5mila tifosi della Magica accorsi per dargli il benvenuto nella Capitale. Applausi a scena aperta, cori trionfalistici ("Vinceremo il tricolor") e una gradita sorpresa non appena rimesso piede in Italia.

"Lukaku alla Roma?": la risposta di Inzaghi è da applausi



Ad abbracciarlo, porgendogli la sciarpa della Roma, anche la splendida tifosa vip Roberta Pedrelli, che ha pubblicato il video del simpatico faccia a faccia sulla sua pagina Instagram. Un "battesimo giallorosso" che ha scatenato le ironie piccanti di Dagospia, che propone un immaginario commento di Big Rom. "Romelu, prima impressione di Roma?". "Ammazza che fr***a". Si scherza, ovviamente, anche se Dago rende conto di alcuni commenti un po' sopra le righe dei tifosi che hanno assistito all'incontro fugace tra il bomber e la bella influencer, speaker di Centrosuonosport: "Allontaniamo la signora, please", o "A Robé, te fai male!".

Dal punto di vista strettamente tecnico, un grande ex come Roberto Pruzzo non ha dubbi sulla operazione: "C'era bisogno di una ventata d'entusiasmo e complimenti ai Friedkin che per la terza estate consecutiva sono riusciti a sorprenderci. Dopo Mourinho e Dybala, ora tocca a Lukaku. Sinceramente non me lo aspettavo. Si tratta di un grande colpo. Non so se ai livelli di Batistuta ma siamo lì. Come l'argentino e, senza false modestie, alla fine come me, il belga è un centravanti che cambia il volto di una squadra". "Lukaku avrà Dybala - prosegue Pruzzo al Messaggero -. Non mi sono mai piaciute le classifiche ma con Osimhen e Kvara, aspettando di capire se Vlahovic e Chiesa siano realmente tornati ai loro livelli, ritengo si tratti della coppia più forte del campionato. Sono due attaccanti che possono segnare tranquillamente 40 gol e se pensiamo che la Roma lo scorso anno ne ha fatti 53, vien da sé come il miglioramento sia sotto l'occhio di tutti".