Milan, Lukaku fa tremare i rossoneri: "Cosa faremo con Mourinho"

Dopo l'arrivo a Roma, Romelu Lukaku è già prontissimo per la sfida contro il Milan di domani sera. "Con Josè ci conosciamo bene e sono certo che insieme potremo fare cose belle". Nella la prima intervista ai social del club, in cui ha parlato anche del suo rapporto con Mourinho che ha già avuto al Chelsea e al Manchester United, Lukaku ribadisce il suo impegno per i colori giallorossi: "Darò tutto per questa maglia", ha assicurato l’attaccante belga, "i tifosi hanno fatto emozionare ma adesso dobbiamo lavorare, essere umili e cercare di migliorare giorno dopo giorno per raggiungere i nostri obiettivi. In questa squadra ho fiducia".

La Roma ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Big Rom e lui si è subito sottoposto a test atletici e allenamenti individuali e in gruppo, compresa la rifinitura con il resto della squadra. Contro i rossoneri potrebbe essere impiegato per uno spezzone di gara anche se ovviamente non ha ancora il ritmo partita e alle 19,30 comunque lo stadio potrà applaudirlo per la presentazione ufficiale che avverrà in campo. Lukaku ha poi spiegato come è arrivato a dire dì alla Roma: "Mi è bastata una chiamata. Ho avuto modo di confrontarmi con i Friedkin nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione".