Milan, la pista-bomber: il "nuovo Haaland" all'ultimo minuto?

Siamo agli sgoccioli del calciomercato e il Milan è ancora alla ricerca di un vice-Giroud. L'ultimo nome sul taccuino di Mr Moneyball è quello di Patson Daka, attaccante 24enne in forza al Leicester. Il nazionale dello Zambia, reduce da una stagione con le Foxes non indimenticabile, ha militato per quattro stagioni nel campionato austriaco quando nel 2021 fu chiamato a sostituire Erling Halaand passato al Borussia Dortmund. Per lui due stagioni ricche di successi personali e di squadra: 54 gol in 83 presenze fondamentali per conquistare quattro Campionati austriaci e tre Coppe d'Austria. Se dovesse sbarcare a Milano ritroverebbe tra le fila rossonere Noah Okafor, suo compagno di squadra già ai tempi del Red Bull Salisburgo.

Daka arriverebbe alla corte di Stefano Pioli solo in prestito. Con la cessione al Monza - sempre con la stessa formula - del giovane Lorenzo Colombo e la trattativa per Mehdi Taremi ormai sfumata i rossoneri dovranno fare una corsa contro il tempo per aggiungere l'ultimo tassello al parco attaccanti milanista, Nella notte ci sono stati passi avanti, ma la giornata per il Milan sarà inevitabilmente particolare. Il mercato chiuderà alle 20 e alle 20.45 i rossoneri sfideranno all'Olimpico la Roma di Mourinho e Lukaku.