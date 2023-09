Inter, Lautaro Martinez terrorizza il Milan: solo 6 calciatori nella storia...

05 settembre 2023 a

L’arma in più dell’Inter per battere il Milan nel derby? Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è quello che fra le due formazioni ha segnato di più in ogni Cittadina che ha giocato (ben 8 reti), ricorda La Gazzetta dello Sport. E c’è di più: solo sei calciatori hanno fatto più gol di lui nella storia di questa partita. Viene da tre gol negli ultimi quattro derby, e ha fatto quello step mentale in più da quando indossa la fascia da capitano: “Sto cercando di pensare di più dentro il campo, immaginando prima la giocata da fare, così da prendere vantaggio sull’avversario”, le sue parole dopo la larga vittoria contro la Fiorentina. Molto più freddo sotto-porta e capace di gestire le energie fisiche e mentali. Insomma, la squadra di Stefano Pioli è avvertita.

Lautaro che personalità con Cuadrado e contro Lukaku

Un giocatore che, secondo La Gazzetta dello Sport, sa come caricarsi la squadra sulle spalle. Vedasi la foto con Cuadrado, prima fischiato da qualche tifoso e poi difeso dall’argentino. Proprio l’ex Juve gli ha servito un assist in uno dei due gol alla Fiorentina. E ha infine cancellato il rapporto con Lukaku, come dimostrato nel post-gara contro la Viola e per aver smesso di seguirlo sui social. L'attaccante non ha infatti mai nominato il belga, ma al contrario ha esaltato i suoi nuovi compagni di reparto: "Thuram è un grande giocatore, come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro. Ho glissato sulla domanda? Sì”.

Vieri e Icardi a un passo: Lautaro leader di questa Inter anche nei gol

Ora i due bomber dell’Inter del passato, Bobo Vieri e Mauro Icardi, distano 16 e 17 gol, troppo pochi per non credere di poterli agganciare già lungo questa stagione. Lautaro è il leader, di questa Inter. Non a caso è il calciatore più pagato della rosa, fa per sé e per gli altri. Tanto che più avanti, con calma, c’è l’idea della società di ritoccare il suo contratto.