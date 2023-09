Cristiano Ronaldo, menzogna sulla Juve: sbugiardato dalla macchina della verità

05 settembre 2023 a

a

a

Anche Cristiano Ronaldo è stato analizzato da una macchina della verità. Merito di Binance, una società globale di criptovalute. Ma a una domanda con al centro la Juve, il portoghese ha mentito spudoratamente, scatenando l’ilarità di diversi fan. Dopo la prova, l’attaccante 38enne sui propri profili social ha commentato l'esperienza scrivendo che questa è stata una delle sfide più difficili della sua vita. Il video in cui Ronaldo risponde solo con un "sì" o un "no" a delle domande scomode è poi stato pubblicando online.

La rovesciata alla Juve gol più bello di CR7? Per la macchina Ronaldo mente

La domanda con al centro la Vecchia Signora è stata la seguente: "La rovesciata contro la Juventus è stato il suo gol più bello”. Ronaldo ha risposto “sì”, ma secondo la macchina della verità ha mentito. Forse, dentro di sé, pensa che è un altro il suo gol più bello. Queste le parole di Cristiano Ronaldo: "Per me è il gol più bello — dice — Si può dire che sia il più difficile… la più bella. Dipende, tante cose". Poi la domanda sul Portogallo: “Vincerà prima o dopo i Mondiali di calcio?”. Anche qui secondo l’apparecchio ha mentito, replicando con un “Sì”. Per la macchina CR7 non crede realmente che in futuro i suoi connazionali possano conquistare la Coppa del Mondo.

Cristiano Ronaldo, la follia: insulti all'arbitro, poi lo spintone. Arabia sconcertata | Video

Ronaldo si rifiuta di rispondere alla domanda su Sir Alex Ferguson

È invece arrivata l'approvazione al “no” che ha dato alla domanda: "Scambieresti le medaglie vinte per le cinque Champions League per quella dei Mondiali?”. Infine anche una domanda su Sir Alex Ferguson, suo allenatore allo United quando arrivò giovanissimo nel 2023 dallo Sporting Lisbona. "Sir Alex Ferguson è il miglior allenatore della storia del calcio?”. Ma il portoghese per rispetto del suo allenatore si è rifiutato di rispondere.