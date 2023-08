Cristiano Ronaldo, "guardate il braccio": voci impazzite dall'Arabia

24 agosto 2023 a

Con la maglia dell’Al-Nassr, dopo aver trionfato nella Coppa dei Campioni araba per club, Cristiano Ronaldo è riuscito a qualificarsi a inizio settimana alla fase a gironi della Champions asiatica. La sua squadra è riuscita in una fantastica rimonta, durante la quale ci sono stati dei momenti di grande tensione tra il campione portoghese e l’arbitro. La squadra di CR7 stava perdendo nell’AFC Champions League contro il Shabab Al Ahli Dubai — incredibilmente qualificato fino all’88' della partita — prima di riuscire a capovolgere il risultato per 4-2, con i gol di Al Ghanam, Talisca e Brozovic.

"Ma ho fatto due gol!". Cristiano Ronaldo, altra sceneggiata: che imbarazzo | Video

Ronaldo, quel braccio alzato nel terzo gol diventato virale

Ma non solo, dato che un altro episodio è diventato virale post-match. In occasione del terzo gol, quello di Anderson Talisca, infatti, Ronaldo ha alzato il braccio dopo che il compagno ha schiacciato di testa verso la porta la rete del vantaggio. Un momento davvero singolare, perché non vi era nessun tipo di ragione per un gesto del genere. I più maliziosi hanno pensato che Ronaldo stesse segnalando un fuorigioco del suo compagno, mentre guardava verso il guardalinee, ma poco dopo è corso ad abbracciare Talisca, che ha spianato la strada per la qualificazione alla Champions asiatica. Altri, invece, hanno pensato che abbia fatto quel gesto per intestarsi la paternità della rete come accaduto con la nazionale portoghese qualche mese fa.

Al Nassr, prossimo impegno contro l'Al Fateh nella Saudi Professional League

Due ipotesi insomma molto bizzarre, ma che si stanno rincorrendo sui social da qualche ora. La verità è che la squadra di CR7 e Brozovic era in difficoltà e serviva una rete per sbloccare la situazione. Dopo il successo con il modesto Shabab Al Ahli Dubai, ora l’Al-Nassr tornerà in campo venerdì per affrontare l'Al Fateh nella Saudi Professional League.