Cristiano Ronaldo, la follia: insulti all'arbitro, poi lo spintone

È un super Cristiano Ronaldo anche in Arabia, con la maglia dell’Al-Nassr. Dopo aver trionfato nella Coppa dei Campioni araba per club, la sua squadra si è qualificata alla fase a gironi della Champions asiatica con una fantastica rimonta, durante la quale ci sono stati dei momenti di grande tensione tra il campione e l’arbitro. La squadra del portoghese stava perdendo nell’AFC Champions League contro il Shabab Al Ahli Dubai — incredibilmente qualificato fino all’88' della partita — prima che negli ultimissimi minuti di gara la sua squadra sia riuscita a capovolgere il risultato, con i gol di Al Ghanam, Talisca e Brozovic.

Ronaldo, che nervi contro l’arbitro: urla pure uno “Svegliati”

La nota più negativa però resta il diverbio tra il portoghese e l’arbitro, che non avrebbe concesso una serie di falli e rigori ritenuti chiari ed evidenti, così tanto da far saltare i nervi anche a Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d'Oro non le ha mandate di certo a dire: mentre era ripreso dalle telecamere è andato a muso duro contro l'arbitro per reclamare un calcio di rigore, urlando persino “Svegliati!” prima di essere portato via dai suoi compagni. Lo scatto d'ira non ha prodotto risultati e per sua fortuna l'arbitro ha chiuso un occhio sul comportamento del portoghese, che non è stato sanzionato con il cartellino.

Lo spintone di CR7 al tifoso che voleva un selfie

Ma la serata nervosa di Ronaldo non è finita lì: mentre si avvicinava a bordo campo, è stato avvicinato da un uomo che ha provato a sollevare il suo cellulare con l'intento di fare un selfie con il campione. Il momento era decisamente sbagliato e il malcapitato è stato spinto via dal giocatore che non ha gradito quel tipo di attenzioni. Alla fine l'Al-Nassr è comunque riuscito a rispettare i favori del pronostico e a rimontare contro un avversario di caratura nettamente inferiore.