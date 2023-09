Gasperini, altre accuse al mister: "Tutto vero, presto saprete tutto"

06 settembre 2023 a

Tutti contro Giampiero Gasperini. Dopo le pesanti accuse mosse da Joakim Maehle contro il tecnico atalantino, arrivano anche le parole di un altro ex giocatore bergamasco: Merih Demiral. Il difensore turco, passato quest'estate al club saudito Al Ahli, è intervenuto in sostegno dell'esterno danese che aveva dichiarato come all'interno dello spogliatoio dell'Atalanta non fosse nè libertà nè rapporti con l'allenatore. "Tutto vero. Si saprà presto tutto, aspettate l'intervista", ha commentato l'ex centrale juventino.

Intanto, la vicenda Maehle-Gasperini è divampata sui social, tanto da diventare un meme virale. L'allenatore dell'Atalanta viene scherzosamente associato a grandi dittatori della storia, come Benito Mussolini, Iosif Stalin e Adolf Hitler. Ma non solo.

Alcuni utenti su X - sempre con ironia - associano Giampiero Gasperini a celebri criminali italiani. È il caso di Matteo Messina Denaro e Tommaso Buscetta - il "boss dei due mondi" - che, grazie alle sue rivelazioni, diede il via al Maxiprocesso di Palermo contro Cosa Nostra. Altri ancori si spingono più sul genere Fantasy. In un tweet il mediano olandese Marten de Roon viene paragonato al personaggio della saga de Il signore degli anelli Gollum. Il motivo? Avrebbe avuto a che fare per ben quattro stagioni con il tecnico dell'Atalanta.

Gasperini, al momento, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ma chissà che non possa cambiare idea dopo il polverone suscitato dalle parole di Maehle e Demiral.