Italia, Spalletti insultato: "Ti auguro di perderle tutte", bufera su Immobile

Manca sempre meno al debutto della nuova Nazionale allenata dal ct Luciano Spalletti . Gli Azzurri affronteranno infatti le gare contro la Macedonia in trasferta e l' Ucraina in casa. I tifosi italiani sperano che il tecnico toscano possa riproporre il calcio che ha fatto innamorare i tifosi partenopei, con la conquista del terzo scudetto della storia del Napoli . Ma, dopo solo pochi giorni dal primo raduno a Coverciano, è già scoppiata la polemica .

La nazionale italiana era alla ricerca di un nuovo capitano , un degno sostituto che possa assumere l'eredità di Leonardo Bonucci . Molti nomi sono stati chiacchierati in queste settimane. Soprattutto quello di Giovanni Di Lorenzo , il capitano del tricolore partenopeo. Ma la scelta di Spalletti è ricaduta su Ciro Immobile , con Gianluigi Donnarumma come vice .

Il centravanti della Lazio, nonostante sia l'attaccante italiano con più gol all'attivo, non è mai veramente entrato nel cuore dei tifosi azzurri. Lo testimoniano i pareri negativi, andati virali sui suoi social. "Cioè Immobile capitano? No va beh, che delusione ", scrive un utente su X . " Ti auguro di perderle tutte ", twitta un altro account in polemica contro Spalletti.

Ma il commento più ironico e geniale è quello di un ragazzo, che su Twitter scrive:" È una tattica. Siccome fa sempre fuori i capitani gli ha dato la fascia per creare le condizioni per una rottura". L'allusione è al vizio ricorrente del ct azzurro da accompagnare alla porta i detentori delle fasce nei rispettivi club. Circostanza verificatasi con Francesco Totti alla Roma, Mauro Icardi all'Inter e Lorenzo Insigne al Napoli.

Ora tocca a Immobile far ricredere i propri tifosi. Servirà infatti il ​​miglior Ciro per sostenere un ruolo tanto importante e centrale per gli Azzurri, che riparte dai calciatori di maggiore esperienza mixati alle novità che Spalletti è pronto a portare.