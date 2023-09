Maurizio Crozza demolisce Mancini: "Motivi personali", cosa spunta

07 settembre 2023 a

Non poteva non finire nelle grinfie di Maurizio Crozza, dopo settimane di polemiche, accuse e veleni. E così è stato: Roberto Mancini promette di essere uno dei nuovi tormentoni di Fratelli di Crozza, il programma del comico e imitatore genovese al via venerdì 22 settembre alle 21.25 sul Nove. Dopo Andrea Giambruno, il compagno della premier Giorgia Meloni, nello spot di lancio della nuova stagione Crozza prende di mira l'ormai ex ct dell'Italia, che a Ferragosto si è dimesso mandando una mail alla Pec della Figc parlando di non meglio precisate "ragioni personali" per poi annunciare, qualche giorno dopo, la decisione di trasferirsi in Arabia Saudita, dove allenerà la Nazionale degli sceicchi fino al 2027, con l'obiettivo ambizioso di andare ai Mondiali del 2026. Sfida importante, e soprattutto remuneratissima: circa 30 milioni di euro all'anno.



E proprio quella frase, "motivi strettamente personali, ragioni mie intime", viene ripetuta fino allo sfinimento da Crozza-Mancini, mentre tutt'intorno accade l'impensabile. Due figuri gli infilano mazzette di denaro nelle tasche delle giacche, e ovviamente nel taschino al posto della pochette d'ordinanza. "Sono Abi Cav e Faa Bonifica, sono i dirigenti della Federazione araba".

Qualcuno gli tira un pallone fatto di banconote. "Però ragazzi non così, se giochiamo così non arriviamo in filiale". Si vira sul tecnico: "Ora giochiamo con il 4-4-25, sono i milioni. Iban, Iban! Anticipa! Se non anticipi sul conto io non ho visto niente". Dubitiamo che il Mancio, se mai avrà occasione di vedere lo show da Riad, riderà di gusto.