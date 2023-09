Milan, Olivier Giroud "fuori dal campo in lacrime": addio derby?

08 settembre 2023 a

La notizia che tutti i tifosi del Milan non avrebbero mai voluto sapere: Olivier Giroud si è fatto male durante la partita con l’Irlanda. Al 4’ l’attaccante, dopo un tiro, ha sentito girarsi la caviglia già duramente colpita da Kim durante Milan-Napoli della scorsa Champions League. E così l’ex Chelsea e Arsenal, dopo soli 25’ di gioco, ha dovuto lasciare il campo tra le lacrime per far spazio a Marcus Thuram, poi andato in gol per la prima volta con la Nazionale francese. Guarda caso un passaggio di consegne da un milanista a un interista, gli stessi due che (infortunio di Giroud permettendo) dovrebbero trovarsi in campo l’uno contro l’altro fra due sabati nel Derby di Milano. in programma alle 18 a San Siro.



Giroud, botta e ghiaccio sulla caviglia colpita

Dopo il tiro e la caviglia girata, Giroud ha provato a continuare ma ha subito poco prima della mezz’ora un contrasto più duro. Il piede sinistro dell’attaccante è così rimasto impiantato nel terreno a seguito di una scivolata.

A subire le conseguenze peggiori è stata la caviglia, con gioco fermo e l'intervento dei sanitari. Giroud è uscito dal campo con le proprie gambe, ma visibilmente scosso dalla situazione: zoppicante si è diretto a bordo terreno e si è accomodato insieme ai compagni in panchina. Qualche minuto dopo le telecamere hanno ancora indugiato su di lui, che è stato inquadrato mentre gli veniva applicata una vistosa borsa del ghiaccio sulla caviglia colpita. Al suo posto Marcus Thuram, che ha lanciato anche un messaggio al Milan e ha già fatto capire di essere pronto e carico per il derby.