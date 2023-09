Milan, Loftus-Cheek? "A Milanello...": come sconvolge i rossoneri

06 settembre 2023 a

Arrivato in estate dal Chelsea, Ruben Loftus-Cheek sta stupendo in questi due mesi al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, è uno dei primi che arriva a Milanello per l’allenamento e uno degli ultimi ad andare. Ha preso possesso del centrocampo ed è ora uno dei senatori dello spogliatoio. E Stefano Pioli se lo coccola anche durante la pausa Nazionali, dato che l’inglese rimarrà a Milano mentre altri 15 giocatori sono partiti per gli impegni internazionali. Ruben proseguirà con l’ambientamento, dato che fra due sabati c’è un derby importantissimo con l’Inter da giocare.

Loftus-Cheek, muscoli per il gioco del Milan

L’inglese è uno dei perni indiscussi del centrocampo ed è impossibile non immaginarlo in campo, specie con un Bennacer ancora ai box per l’infortunio al ginocchio rimediato nell’andata delle semifinali di Champions contro l’Inter. Sui muscoli di Loftus-Cheek, Pioli ha iniziato a costruire il nuovo Milan e allo stesso modo proseguirà ora che c’è da preparare la sfida al vertice con l’Inter. Ruben è l’uomo nuovo che può far saltare il banco: ha fisicità, potenza, solidità. E anche più tecnica, come dimostrano le percussioni con Torino e Roma: con la prima, Loftus ha mandato in gol Pulisic, con la seconda si è guadagnato il rigore con cui Giroud ha messo in discesa la partita dell’Olimpico. Per Pioli, "Ruben è forte perché abbina fisicità e qualità, gli piace inserirsi. Vorrei vederlo con continuità nell’area avversaria”.

Loftus-Cheek, che intesa con Pulisic: consegnati 19 passaggi, ne ha ricevuti 13

In base alle sue caratteristiche, il tecnico di Parma ha rimodellato la formazione in un 4-3-3, con lui in mezzo al gioco. Intanto, Loftus-Cheek, inoltre, ha grande feeling con gli ex compagni del Chelsea: Tomori gli fa da interprete nel quotidiano (il suo allenatore in allenamento si rivolge a lui in inglese), Pulisic è il riferimento tattico in campo. L’americano è il giocatore a cui Loftus ha consegnato più palloni: 19. E anche quello da cui ne ha ricevuti di più: 13. L’intesa ha già prodotto un gol contro il Torino. Nel derby, così, Simone Inzaghi dovrà stare attento e non guardarsi solo dal triangolo Theo-Reijnders-Leao, ma anche dai pericoli dell’asse Loftus-Pulisic. E Calabria.