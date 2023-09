Luciano Spalletti, l'inizio peggiore: due pesantissimi "crac", chi è fuori con la Macedonia

08 settembre 2023 a

Neanche il tempo di fare il proprio esordio da ct della Nazionale italiana e Luciano Spalletti deve già fare a meno di due pedine fondamentali. Contro la Macedonia non ci saranno Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini . Entrambi gli azzurri hanno infatti accusato un risentimento muscolare e questa mattina sono stati sottoposti ad accertamenti. Saranno dunque indisponibili per le gare contro Macedonia e Ucraina e torneranno nei rispettivi club per riprendersi dall'infortunio.

L'attaccante della Juventus farà gli esami domani a Torino per capire i reali tempi di recupero. Sabato 16 settembre la Vecchia Signora è attesa al primo big match di questo inizio di stagione. All'Allianz Stadium affronterà la Lazio dell'ex Maurizio Sarri , reduce dalla vittoria sorprendente ai danni del Napoli di Victor Osimhen .

Per Pellegrini nello specifico si tratta di un fastidio al flessore destro. Già la scorsa settimana, il capitano della Roma aveva accusato un problema al flessore, ma a quello sinistro. Un'altra insidia per José Mourinho, dopo gli infortuni di Dybala, Abraham, Sanchez, Azmoun, Kumbulla e Aouar. L'appuntamento per i giallorossi è a domenica 17 settembre, quando all'Olimpico sfiderà l'Empoli. Un'occasione che lo Special One non può farsi di certo scappare. Soprattutto dopo i soli tre punti accumulati in altrettante sfide di campionato. L'obiettivo del portoghese è conquistare la prima vittoria in questa Serie A.