Principe Wiliam sconvolto: "Ma sei tu?", chi incontra tra i senzatetto

Anche se ti chiami William e sei il futuro erede al trono d'Inghilterra, la vita può ancora riservarti delle belle sorprese. Soprattutto se, come in un film, decidi di uscire dal Palazzo per incontrare i tuoi sudditi più sfortunati. A Bornemouth William d'Inghilterra s'era recato per la visita ai senzatetto . Non immaginava che davanti a lui si sarebbe presentato un ex calciatore, molto noto in Premier League per la sua storia di talento e follie, tanto da rischiare di morire per il vizio di bere. Era Paul Gascoigne .

" Gascoigne? Ma sei davvero tu? ", si sente in un video dell'evento che immortala tutta la meraviglia di William nell'approccio all'ex giocatore della Lazio. Il principe infatti non aveva riconosciuto la persona che si era avvicinata per salutarlo e ciò che è accaduto dopo ha contribuito ad aumentare l'imbarazzo. Lo scambio di battute è stato breve, la chiacchierata s'è conclusa con una stretta di mano e una cosa che non si può fare secondo il protocollo molto rigido. Gascoigne, come sempre, lo ha ignorato e non è riuscito a resistere alla tentazione: oltre a stringergli la mano, gli ha dato anche un bacio sulla guancia .

"Stavo solo prendendo un caffè con la mia manager, Katie", ha spiegato Gascoigne ai cronisti. Lì ha visto una folla di persone riunirsi prima dell'arrivo del Principe e non ha voluto mancare all'evento. "Mentre ci avvicinavamo ho visto tutte quelle telecamere e ho pensato: è davvero ​​carino da parte loro presentarsi per me…", ha aggiunto in maniera ironica. Gazza ha anche raccontato come gli sia venuto in mente di salutare con un bacio il principe William: "Ho detto a Katie che l'avevo già incontrato a un paio di partite dell'Inghilterra e ho pensato che avrei potuto salutarlo. Sono entrato e ho iniziato a parlargli e, non so perché, ho detto semplicemente: Principe, sono Gazza. Pensavo solo che non potevo resistere, dovevo dargli un bacio ".

