Inter, tentazione-Inzaghi: "In campo dal 1° minuto", impensabile sorpresa

Manca sempre meno al derby di Milano. Sabato 16 settembre, alle ore 18:00, Inter e Milan si sfideranno in un match che ha già il sapore di scudetto. Scelte obbligate in difesa per i rossoneri: Tomori squalificato e Kalulu fermo ai box. Spazio alla coppia inedita Kjaer-Thiaw. I nerazzurri, dal canto loro, possono permettersi il lusso della scelta. E il tecnico Simone Inzaghi starebbe pensando a una sorpresa per il reparto difensivo.

Francesco Acerbi dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Prenderebbe il posto di Stefan de Vrij, apparso in grande crescita nelle prime tre partite stagionali. Proprio l’olandese ha, infatti, avuto il compito di sostituire l’infortunato Acerbi, rimasto fermo da inizio agosto a causa di un problema al soleo della gamba destra. Sebbene il classe ’92 abbia ben figurato al centro della difesa, il tecnico piacentino si potrebbe affidare nuovamente all’altro centrale ‘made in Italy’. I due si conoscono da tempo, fin dai tempi della Lazio. E la scorsa stagione il difensore italiano ha dato prova di saper guidare la difesa nerazzurra. Basti pensare alla finale di Istanbul, dove Haaland fu sostanzialmente annullato dall'ex Sassuolo.

Chi invece non sarà presente al derby è Steven Zhang. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per impegni lavorativi l’attuale presidente dell’Inter non potrà prendere parte al tanto atteso ‘Derby della Madonnina’. E probabilmente salterà anche la prima di Champions, quando la sua squadra affronterà in Spagna la Real Sociedad.