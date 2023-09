Davide Frattesi, esplode il caso all'Inter prima del derby: girano strane voci

15 settembre 2023 a

Nonostante la doppietta in Nazionale, Davide Frattesi sembra destinato a un’altra panchina nel derby della Madonnina. Simone Inzaghi è restio a cambiare: sebbene il centrocampista sia in grande forma, come testimoniato dai due gol che hanno steso l’Ucraina e rimesso l’Italia in carreggiata per la qualificazione a Euro 2024, il tecnico piacentino preferisce andare sul sicuro con il trio che tanto bene ha fatto finora.

Salvo ripensamenti dell’ultima ora, l’Inter si presenterà contro il Milan con Calhanoglu, Mkhyratian e Barella a centrocampo: Frattesi partirà quindi dalla panchina, pronto a incidere a partita in corso. In questo senso potrebbe essere un’arma importante, anche se in molti vorrebbero vederlo schierato da titolare: d’altronde è stato l’acquisto più importante della sessione di mercato nerazzurra e l’exploit in Nazionale non ha fatto altro che aumentare la pressione su Inzaghi.

Anche Massimo Moratti si è esposto su Frattesi. In un’intervista rilasciata a Il Giorno, l’ex presidente ha dichiarato: “Sabato io Frattesi lo metterei dal primo minuto. È troppo in forma per partire dalla panchina. Inzaghi? Mi piace come fa giocare la squadra. Se inserisce Frattesi nel derby giuro che mi piace ancora di più”. Probabile che il tecnico lo farà, ma soltanto a partita in corso: di certo c’è che dopo la doppietta in Nazionale i tifosi nerazzurri non vedono l’ora di ammirarlo in campo dal primo minuto.