Stefano Pioli, “quattro minuti”: frase-choc, cosa rischia adesso

Stefano Pioli è entrato nella storia, ma dalla parte sbagliata. Non era mai accaduto che il Milan perdesse cinque derby consecutivi: l’ultimo è quello che ha fatto più male di tutti, perché arrivato con il punteggio di 5-1. Un’umiliazione che non ammette repliche né giustificazioni, ecco perché i tifosi rossoneri sono infuriati con l’allenatore, che ha rilasciato alcune dichiarazioni “particolari”.

"Esonero immediato": Stefano Pioli a rischio, mai nessuno peggio di lui nei derby

“Nei primi quattro minuti avevamo palla solo noi”, ha dichiarato Pioli per la rabbia dei milanisti, che avrebbero preferito una presa di coscienza e un'ammissione di inferiorità. “Il peccato più grande? Aver preso gol - ha risposto - quando sembrava potessimo sistemare le cose. Abbiamo avuto una discreta qualità ma disattenti sulle ripartenze. Meritatamente abbiamo accorciato perché la partita la stavamo facendo noi, eravamo in partita fino al 3-1 poi è finita. Non sono d’accordo con chi dice che dobbiamo chiedere scusa ai tifosi del Milan. Secondo voi volevamo prendere 5 gol dall’Inter? Bisogna chiedere scusa quando non fai volutamente qualcosa”.

“Possiamo fare meglio - ha aggiunto Pioli - lavoreremo molto. È normale in un inizio stagione avere qualche difficoltà. Mi tengo i 70 minuti, gli ultimi 15 sono da rivedere e cancellare. Usciamo battuti nettamente nel risultato ma siamo una squadra forte che può giocarsi una posizione di vertice. Dispiace tantissimo per i tifosi, ma non avremo nessun contraccolpo psicologico. Siamo all'inizio e vogliamo essere competitivi fino alla fine. Risultato troppo pesante per come si è giocato".