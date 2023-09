Stefano Pioli, "esonero immediato": mai nessuno peggio di lui nei derby

16 settembre 2023 a

a

a

Per la prima volta nella sua storia il Milan ha perso cinque partite consecutive contro l’Inter. Psicologicamente il 5-1 subito nel derby è devastante perché dimostra che i nerazzurri sono la squadra migliore e più preparata a questo tipo di partite. Il Milan aveva bisogno di rimuovere le scorie dell’eliminazione in semifinale di Champions League, invece si è fatto ancora più male: non sarà facile ritrovare fiducia dopo questa sconfitta umiliante.

L'Inter monopolizza il derby: Milan umiliato, il pokerissimo che spaventa il campionato

Un ko che ha quindi anche una portata storica, dato che non era mai accaduto che l’Inter vincesse cinque derby consecutivi. A finire sotto accusa è soprattutto Stefano Pioli: decine di tifosi frustrati si stanno scatenando sui social, chiedendo l’esonero dell’allenatore che negli ultimi cinque derby ha sempre perso, subendo undici gol e realizzandone soltanto uno. Di certo non può essere tutta colpa di Pioli, però era lecito aspettarsi una partita quantomeno combattuta.

https://x.com/AloBrasil1974/status/1703105032046968972?s=20

https://x.com/davide31buffa/status/1703104598829863081?s=20

https://x.com/xMarkness__/status/1703101088331636967?s=20

Il Milan invece è stato in balia dell’Inter per tutta la partita, fatta eccezione per qualche fiammata, come quella che ha riaperto virtualmente i conti con il gol di Leao. I nuovi acquisti rossoneri non sono riusciti ad incidere, mentre i nerazzurri hanno fatto la differenza sia con i vecchi (Calhanoglu e Mhkitaryan) che con i nuovi (Thuram) e sono apparsi quasi sempre in controllo della partita.