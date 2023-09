Fiorentina-Atalanta, i viola tornano a vincere: decide Kouamé

17 settembre 2023 a

Gol e spettacolo al 'Franchi', dove la Fiorentina la spunta 3-2 contro l'Atalanta nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Koopmeiners apre le marcature al 20' del primo tempo, poi i viola ribaltano la partita grazie alle reti di Bonaventura al 35' e di Martinez Quarta al 45'. Nella ripresa Lookman all'8' trova il momentaneo 2-2, prima del gol vittoria realizzato da Kouamè a un quarto d'ora dalla fine. I toscani salgono così a 7 punti in classifica e scavalcano la Dea, ferma a quota 6.

È terminata senza reti invece la sfida della Unipol Domus tra Cagliari e Udinese valida per la quarta giornata di Serie A. I sardi, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, salgono così a quota due punti in classifica, mentre i friulani ottengono il terzo segno 'x' di fila e avanzano a quota tre.

Per quanto riguarda le altre due partite di serie A di questo pomeriggio, Monza-Lecce è terminata 1-1. All'U-Power Stadium finisce infatti 1-1, frutto dei gol nel primo tempo di Krstovic al 3' su calcio di rigore e di Colpani al 24'. Nella ripresa Baschirotto, espulso al 10', lascia gli ospiti in inferiorità numerica, ma la squadra di Palladino non ne approfitta e anzi rimane a sua volta in dieci uomini nel finale per l'espulsione di Caldirola, al 40. I salentini restano così imbattuti in campionato e salgono a quota 8 punti, mentre il Monza avanza a 4.

Mentre il Frosinone ha portato a casa una clamorosa vittoria in rimonta per 4-2 contro il Sassuolo. I neroverdi sciupano un vantaggio di due reti nel primo tempo e incassano così la terza sconfitta in quattro fare. Seconda vittoria, invece, per la squadra di Di Francesco che aggancia momentaneamente il Napoli al quinto posto in classifica con 7 punti. Primo tempo tutto di marca Sassuolo, con un Pinamonti scatenato che firma una doppietta in meno di venti minuti al 7' e al 24'. I gialloazzurri accorciano le distanze nel recupero (al 49') con un rigore di Cheddira al primo gol con la sua nuova squadra.

Nella ripresa in campo c'è solo una squadra ed è il Frosinone. Spinti dal pubblico di casa, i gialloneri ribaltano il risultato con la doppietta di Mazzitelli al 70' e al 76'. In pieno recupero, poi, ci pensa Lirola in contropiede a firmare il 4-2 finale su assist di Cheddira.