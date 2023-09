Milan, il tacco di Rafa Leao? Stefano Pioli i scatena: "Ecco cosa penso"

Roberto Tortora 20 settembre 2023 a

Per la serie “questo lo segnavo anche io”. La reazione di Stefano Pioli dopo il pareggio a reti inviolate contro il Newcastle lascia una traccia d’amarezza che porta con sé ancora la delusione per la disfatta nel derby del sabato precedente. In particolare, a domanda sull’occasione sciupata da Rafa Leao, quella in cui ha dribblato mezza difesa bianconera e poi ha ciccato il tiro al momento clou, l’allenatore del Milan non si è trattenuto ai microfoni di Sky Sport: “Il tacco di Leao? Pensavo che spaccasse la porta, aveva fatto tutto benissimo. Ma ce ne sono state tante altre. Per l’energia e quello che abbiamo messo in campo meritavamo di vincere, è un peccato”.

Insomma, Pioli rimprovera al suo campione il solito difetto: vedere la porta, far gol. E lo 0-0 contro gli inglesi apre una strada decisamente in salita nel girone di qualificazione verso gli ottavi di finale. Troppe occasioni create (e questo è un bene), altrettante quelle sciupate (e questo è un male), i rossoneri portano in dote sempre le stesse lacune e dovranno trovare in fretta una svolta, a partire da sabato contro l’Hellas Verona, ancora una volta al Meazza. La giusta occasione per ripartire da un momento di appannamento.

Stefano Pioli, dopo la manita subita dall’Inter, ha comunque visto un segnale di reazione dei suoi ragazzi, ma è inevitabile che le scorie del derby sono difficili da smaltire subito: “Domenica è stata una giornata difficilissima, abbiamo fatto un derby che non volevamo. Non è stato facile parlare alla squadra, l’ho fatto più individualmente. Poi da lunedì ho rivisto quello che un allenatore deve vedere in una rifinitura. Ringrazio i tifosi che mi hanno applaudito e comprendo chi mi ha fischiato per quello che è successo nel derby. La nostra tifoseria è unica e la squadra penso abbia anche risposto bene”.