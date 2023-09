Mike Maignan, il gesto inquietante che pochi hanno visto

20 settembre 2023 a

Dopo l'umiliante sconfitta nel derby della Madonnina, il Milan non è riuscito a ripartire come invece avrebbe sperato. Il debutto in Champions League per i rossoneri ha lasciato l'amaro in bocca un po' a tutti. Zero gol segnati, un solo punto conquistato in casa contro il Newcastle e tante, tantissime occasioni sprecate. Come se ciò non bastasse, è arrivato anche lo stop forzato del portierone francese Mike Maignan . E, di conseguenza, è tornato l'incubo peggiore di Stefano Pioli: dover rinunciare a Magic Mike , come è accaduto la scorsa stagione.

Il numero 1 rossonero ha chiesto il cambio all'80esimo. Il motivo? Ha sentito qualcosa al polpaccio: " Una piccola fitta ", sostiene lui. Dopo un primo parere dei medici rossoneri si scoprirà che trattasi di un problema al flessore . Il portiere perciò non può restare tra i pali: deve essere sostituito. Ma a preoccupare tutto lo staff medico di Stefano Pioli è il gesto dello stesso Maignan. Il francese infatti allarga le braccia e dice a se stesso e alla squadra: " Basta ".

Al momento, appare difficile valutare le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero. Si dovranno attendere gli esami strumentali più approfonditi che verranno effettuati sul portiere solo nella giornata di oggi, mercoledì 20 settembre. Ma, in ogni caso, si tratta comunque di una perdita importante per il Milan.