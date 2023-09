Milan, "sorpresina" a Sandro Tonali: tam-tam impazzito, cosa accadrà a San Siro

19 settembre 2023 a

a

a

Comunque vada, per Sandro Tonali il ritorno a San Siro sarà speciale. L’ex rossonero se la vedrà oggi contro i suoi ex compagni del Milan, con cui ha conquistato uno Scudetto due maggi fa, nella prima giornata del Gruppo F di Champions League. Per limitarlo, il suo ex allenatore, Stefano Pioli, pensa a inserire Tommaso Pobega per Tijjani Reijnders in formazione per limitarlo. L’ex Torino conosce Tonali meglio dell’olandese. Nel ruolo di trequartista o di interno avanzato avrebbe le capacità di limitarlo e di proporsi in area di rigore. Una la mossa che però non convincerebbe i tifosi, già piuttosto arrabbiati per il k.o. 5-1 nel derby contro l’Inter e per le sue parole nel post gara: “Scuse? No, perché dovrei? Non abbiamo giocato per perdere”.

Tonali, pronta la super accoglienza da ex: lo speaker di San Siro…

Quella di questa estate della dirigenza rossonera, vendere cioè Tonali, era stata una mossa coraggiosa per finanziare un mercato che ha visto arrivare a Milanello una sfilza di nuovi giocatori di talento. Sandro, però, è rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri. Secondo La Gazzetta dello Sport, i suoi vecchi tifosi potrebbero accoglierlo con striscioni e cori a lui dedicati, ed è probabile che il suo nome venga urlato dallo speaker di San Siro, Germano Lanzoni, proprio come avveniva quando il centrocampista vestiva la maglia rossonera.

"Doveva venire venerdì". Milan, spiazzante rivelazione di Pioli su Ibra: esplode il sospetto

Tonali, che amore per il Milan: “Dovrò separare le emozioni della sfida”

Intanto, nella conferenza stampa di lunedì sera, Tonali ha già chiarito che non sarà una partita come le altre. “Essere qua mi dà tante emozioni – ha detto Tonali in conferenza stampa – ho fatto tante partite e me le ricordo tutte. Sono emozioni che dovrò separare dalla partita, sarà questa la mia difficoltà domani sera. Dovrei dire qualcosa di diverso ad ogni tifoso. Ma questo è il calcio, che ti prende alla sprovvista”.