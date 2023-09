Inter, Simone Inzaghi gela tutti: "Anche uno in più"

21 settembre 2023 a

Il debutto in Champions dell'Inter contro la Real Sociedad poteva andare peggio. La squadra di Simone Inzaghi è passata subito in svantaggio al quarto minuto del primo tempo. E per tutta la gara i nerazzurri hanno sofferto il gioco degli spagnoli. Fino al pareggio - per mano del solito Lautaro Martinez - strappato solamente in extremis. Un punto conquistato in trasferta non è un risultato da buttare. Ma ciò che proprio non convince tifosi e osservatori è la formazione iniziale schierata dal tecnico, con diversi cambi in ogni reparto che sembrano aver tolto sicurezze ai giocatori. Per tutti, ma non per Inzaghi: "Avessi potuto avrei fatto anche un cambio in più".

La formazione nerazzurra è scesa in campo totalmente stravolta dopo la strepitosa vittoria nel derby contro il Milan. Da primo minuto sono scesi in campo Pavard, Carlos Augusto, Asslani e Arnautovic. "Le scelte? Quello è facile criticare col senno di poi- spiega Inzaghi - Stanno giocando tanto, erano stanchi e ho cambiato quattro elementi. Non hanno sofferto solo i nuovi ma tutta la squadra: devo ringraziare il nostro portiere che ci ha aiutato nei momenti difficili. Poi chi è entrato ha fatto bene come ha fatto bene nelle altre gare e noi abbiamo bisogno anche di questo. Abbiamo avuto diversi giocatori con problemi e si devono fare valutazioni".

Il tecnico piacentino ha poi parlato del turnover effettuato dopo la vittoria di campionato contro i rossoneri. "Ho bisogno di tutti, ne avrei fatto anche uno in più di cambio ma non avevo di giocatori a disposizione in forma - commenta Inzaghi - Farò sempre così da qui in avanti perché giocare ogni 48 ore e scendere in campo toglie energie fisiche e mentali. Poi i ragazzi sono stati attaccati alla partita e sono stati bravi loro a trovare il risultato"