Andrè Onana, clamoroso dopo la papera: davanti alle telecamere...

21 settembre 2023

Non deve essere un momento facile per André Onana, l'ex portiere dell'Inter trasferitori in estate al Manchester United. Il camerunese è finito al centro delle critiche dopo alcune prestazioni non altezza dei soldi sborsati per lui dal club inglese: 52 milioni di euro più bonus. Per il numero 1 dei Red Devils il debutto in Champions League è stato un vero e proprio incubo. Quattro gol subiti dai tedeschi del Bayern Monaco. E una papera degna del vecchio programma Mediaset Mai dire gol: il portiere si è fatto trafiggere da un tiro non irresistibile di Leroy Sané. Un "gollonzo", come esclamerebbe la Gialappa's Band.

Il camerunense sa di essere sulla graticola, ma non si tira indietro e da vero leader ci ha messo la faccia. "Dopo il mio errore abbiamo perso il controllo della partita, sono stato io a deludere la squadra – ha detto ai microfoni di TNT Sports – La squadra stava andando bene, non abbiamo vinto questa partita per colpa mia. Il mio inizio a Manchester non è stato così buono, quella di oggi è una delle mie partite peggiori. È stata una grande opportunità per noi di riprenderci dalla pressione che stiamo affrontando, ma è dura. Dobbiamo stare uniti".

L'ex capitano dello United Rio Ferdinand ha elogiato dallo studio il carattere dimostrato da Onana. Secondo l'inglese, il portiere ha parlato senza nascondersi dopo il suo grave errore che ha condizionato il match: "Lo rispetto. Io ho perso partite, commesso errori e a volte mi sono rifiutato di parlare con i media. Lui ha dimostrato che è fatto della stoffa giusta".