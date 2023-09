Nagelsmann, il "toy-ct" della Germania: perché è una scelta illuminato

Fabrizio Biasin 24 settembre 2023 a

Settimana scorsa il siluramento di Hansi Flick, colpevole di aver rimediato quattro pere contro il Giappone in amichevole, ieri l’annuncio del suo successore. Era nell’aria e ora è ufficiale: la panchina della Germania finisce nelle mani (e soprattutto nelle idee) di Julian Nagelsmann, 36 anni. Toccherà a lui guidare la malandata nazionale tedesca agli Europei del 2024, ospitati proprio nella terra dei panzer. Nessun vincolo ulteriore, alla fine della competizione si vedrà come proseguire. Si tratta a guardar bene del più giovane Ct della Germania dalla nomina di Otto Nerz, 34 anni, nel lontano 1926. La scelta di Nagelsmann - ex Bayern Monaco - ci consente di sentenziare: laddove ci sono le capacità, la carta d’identità diventa un orpello.

