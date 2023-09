Osimhen furioso con Garcia: palo e rigore sbagliato, il Napoli è un disastro

24 settembre 2023 a

Dopo cinque giornate la sensazione è che del Napoli campione d’Italia non è rimasto più nulla. Rudi Garcia aveva l’ingrato compito di raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti e di sostituire il pilastro della difesa Kim, ma finora ha fallito su tutta la linea. La cosa più grave è che i leader della squadra non sembrano essere dalla sua parte, abituati a ben altra gestione e soprattutto risultati.

Lo 0-0 maturato a Bologna non è però tutta colpa di Garcia, che pure continua a incaponirsi con Raspadori fuori ruolo a destra, con il nuovo acquisto Lindstrom che invece è un oggetto misterioso. Al pari di Natan, che per vari infortuni è stato costretto a schierare titolare: la prestazione del brasiliano è stata buona, tanto che non si spiega perché finora non abbia giocato a favore del disastroso Juan Jesus. Tornando alla partita, il Napoli ha disputato un buon primo tempo: dopo cinque minuti ha colpito un palo con Osimhen ed è stato sempre in controllo, non concedendo neanche un tiro al Bologna.

Nella ripresa la partita è diventata più aperta e combattuta, ma il Napoli ha avuto l’episodio a favore per vincerla: l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo di mano, ma Osimhen lo ha sbagliato calciando largo. Dieci minuti più tardi Garcia lo ha sostituito con Simeone, facendolo infuriare: la reazione è stata clamorosa e plateale, con il nigeriano che ha fatto segno del doppio attaccante. Invece l’allenatore ha preferito tirarlo fuori dalla partita, che si è poi conclusa sullo 0-0.