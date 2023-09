Inter, Dzeko sgancia il siluro su Lukaku: "Perché non è tornato?"

25 settembre 2023 a

Edin Dzeko di fatto non è il tipo che le manda a dire. L'ex attaccante dell'Inter, amatissimo dai tifosi nerazzurri, a Prime Video si confessa e soprattutto affronta un tema spinoso, quello della mancata permanenza di Lukaku all'Inter. Come tutti sappiamo Lukaku dopo la finale di Champions conl'Inter ha lasciato i nerazzurri per fra ritorno al Chelsea. A Londra non ha trovato spazio e si è rimesso sul mercato. Ma a Milano non è più tornato dopo una rocambolesca trattativa con la Juve.

Il porto finale di approdo è stato quello della Roma di Mourinho. E così ora il belga sta ritrovando l'equilibrio fisico per essere determinante in questo avvio di campionato (balbettante) dei giallorossi. Ma Dzeko fa una rivelazione senza precedenti: a quanto pare l'attaccante avrebbe fatto un passo di lato per lasciare il campo libero in attacco a Lukaku scegliendo di trasferirsi in Turchia, al Fenerbache. Per capire il peso delle rivelazioni di Dzeko bisogna leggere attentamente le sue parole: "Io sarei rimasto molto volentieri - ha detto - perché all'Inter stavo veramente benissimo.

Ripensando alla scelta che i dirigenti hanno fatto su di me, ero sicuro che l'avessero fatta per dare più fiducia a Lukaku, per non avere più in rosa un giocatore diciamo 'importante' come me che poteva dare un po' di fastidio a Romelu. Nel senso che magari non sarebbe stato sempre titolare. Per questo sono rimasto veramente sorpreso dal fatto che alla fine Lukaku non è rimasto all'Inter". Ma a quanto pare le cose sono andate in un altro verso. E Lukaku è stato anche allontanato, secondo le malelingue, dallo spogliatoio nerazzurro dopo la sua trattativa segreta con la Juve.