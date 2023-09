Serie A, secondo posto in classifica per la Juventus: i bianconeri battono il Lecce

26 settembre 2023 a

a

a

La Juventus batte di misura (1-0) il Lecce all'Allianz Stadium nell'anticipo della sesta giornata di Serie A. Decisivo il gol da due passi di Milik al 12' della ripresa su sponda aerea di Rabiot. Con questo successo i bianconeri si portano al secondo posto in classifica salendo a quota 13 punti e scavalcando proprio i salentini, fermi a quota 11.

“Era importante vincere oggi dopo una sconfitta un po' rocambolesca, il Lecce è una squadra arcigna, che non concede. La squadra era anche partita bene, non abbiamo concesso niente, siamo stati equilibrati in campo che è la cosa che abbiamo fatto meglio oggi, poi abbiamo avuto la pazienza di sfruttare le occasioni che abbiamo creato”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn dopo il successo ottenuto contro il Lecce (1-0). “Dobbiamo giocare meno la palla indietro, soprattutto quando abbiamo la possibilità di giocarla avanti, poi il finale bisogna gestirlo in modo diverso ma sono cose che si sistemano – ha proseguito – I ragazzi hanno fatto una bella partita, non era facile a livello mentale, venivamo da una settimana in cui tutti dicevano che eravamo l'antagonista dell'Inter. Dobbiamo avere la forza di mantenere l'equilibrio e soprattutto avere l'aiuto dei tifosi anche nei momenti di difficoltà”. Secondo Allegri “Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi per vincere il titolo – ha ribadito – Una è campione d'Italia, due anni fa ha vinto il Milan, poi c'è l'Inter che è una squadra sempre forte. Noi quest'anno abbiamo giocatori con poca esperienza, oggi dopo il gol ci siamo sbloccati mentalmente e abbiamo giocato meglio. Ci vuole un po' di pazienza”