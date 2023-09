Victor Osimhen furioso, caos nel ritiro del Napoli: spunta il video

27 settembre 2023 a

Nonostante la convocazione per il match che il Napoli disputerà contro l'Udinese, Victor Osimhen non sembra ancora aver ritrovato il buon umore. Anzi. L'attaccante nigeriano si è presentato al Gran Hotel Serapide di Pozzuoli per il ritiro pre-gara del club partenopeo. Ma lo ha fatto senza nascondere il proprio malcontento per una situazione divenuta un vero e proprio caso mediatico. La rabbia che aveva portato il suo agente, Roberto Calenda, a minacciare di agire per vie legali nei confronti della società, non sembra essere stata ancora smaltita dal giocatore.

Arrivato nel ritiro del club partenopeo, Osimhen, visibilmente furioso, ha salutato freddamente il team manager Beppe Santoro. Poi ha tirato dritto verso l'entrata dell'hotel a testa bassa, ignorando i compagni di squadra. Diego Demme ha anche alzato il braccio per dare un "cinque" al nigeriano. Ma l'attaccante lo ha completamente snobbato, non degnandolo nemmeno di uno sguardo. In un video, diventato subito virale sui social, si intravede anche l'eloquente espressione di Piotr Zielinski dopo esser stato ignorato dall'amico: una faccia basita, quasi a rimarcare l'assurdità della situazione.

Che il centravanti del Napoli voglia andare via dalla Campania lo conferma anche l'amico Oma Akatugba. Il giornalista, in un video postato sui social, ha spiegato che il nigeriano non firmerà alcun rinnovo col club partenopeo e che vuole cambiare squadra. Ma al mercato invernale mancano ancora parecchi mesi. E il tempo per provare a chiarirsi certamente non manca.

