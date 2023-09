Milan, "colpo in attacco a gennaio": il nome che cambia la stagione

27 settembre 2023 a

a

a

Un inizio di campionato buono — fatta esclusione per il derby con l’Inter perso con un pesante 5-0 e lo 0-0 contro il Newcastle — ma una coperta ancora troppo corta in attacco, con il solito Olivier Giroud già impiegato in tutte le partite senza mai recuperare fiato. Cambio che dovrebbe esserci mercoledì alle 18.30 nel turno infrasettimanale contro il Cagliari, in cui il francese lascerà spazio a Noel Okafor.

Ma anche in questo inizio di stagione il Milan di Stefano Pioli ha evidenziato una coperta troppo corta in attacco. Secondo quanto riferito dalla Spagna, però, il rinforzo avanti per i rossoneri potrebbe arrivare già a gennaio.

Insulti contro Napolitano a San Siro? Il clamoroso gesto di Stefano Pioli

Fichajes: “Piace Reyna del Borussia, il Milan ci pensa”

Il portale 'fichajes.net', infatti, ha parlato di un possibile trasferimento di Giovanni Reyna dal Borussia Dortmund al Diavolo. I suoi continui problemi fisici hanno fato nascere voci in merito ad una sua possibile partenza dal club tedesco e quello rossonero potrebbe essere la destinazione perfetta per rilanciarsi. Davanti, al momento, Luka Jovic deve ancora recuperare il ritmo, dopo essere arrivato all’ultima giornata di mercato in seguito alla trattativa salta per Mehdi Taremi del Porto. Hanno invece salutato, seppur momentaneamente, Divock Origi (al Nottingham Forest) e Lorenzo Colombo (in prestito al Monza). Christian Pulisic e Samuel Chukwueze sono invece stati presi per fare il salto di qualità sugli esterni. Secondo alcuni rumors, comunque, Moncada sarebbe alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione e il nome di Reyna fa gol al club di via Aldo Rossi.